Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto überschlägt sich - Autofahrerin verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen ist am Sonntag, 13. Februar 2022, eine 75-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin war um 14.45 Uhr mit ihrem Ford auf der Achternbergstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Hier kam sie aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Der Wagen der Seniorin überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Ersthelfer vor Ort kümmerten sich zunächst um die im Wagen eingeklemmte Frau, Rettungskräfte befreiten die verletzte Gelsenkirchenerin schließlich aus dem Auto. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand an drei Fahrzeugen Sachschaden. Mehreren Schaulustigen erteilten Polizeibeamte Platzverweise, denen die Personen teilweise erst nach erneuter Ansprache der Polizisten Folge leisteten. Beamte leiteten den Verkehr während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Die Achternbergstraße war zwischen der Schonnebecker Straße und der Saarbrücker Straße zeitweise komplett gesperrt.

