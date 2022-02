Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer auf Flucht vor Polizei in Schalke-Nord verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Verletzt hat sich ein 16-jähriger Rollerfahrer am Mittwoch, 9. Februar 2022, bei dem Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Ein Polizeibeamter hatte den 16-Jährigen um 18.15 Uhr dabei beobachtet, wie dieser an der Nahverkehrsanlage an der Kurt-Schumacher-Straße auf seinem Roller ohne Licht und nur auf dem Hinterreifen fuhr. Bei Erblicken des uniformierten Kradfahrers flüchtete der junge Gelsenkirchener mit seinem Fahrzeug auf die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden. Der Polizeibeamte folgte dem Rollerfahrer, der trotz Anhaltesignalen und der Aufforderung, stehen zu bleiben, seine Fahrt ungeachtet fortsetzte. Dabei schlängelte sich der Gelsenkirchener durch verkehrsbedingt wartende Autos, wechselte fortlaufend den Fahrstreifen und missachtete mehrere rote Ampeln, sodass andere Verkehrsteilnehmer stark bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei einem Wendemanöver an der Kreuzung "Am Stadthafen" und Freiligrathstraße stürzte der 16-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Nach Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben, da am Unfallort kein Atemalkohol- oder Drogenvortest durchgeführt werden konnte. Der Führerschein des Teenagers wurde sichergestellt und außerdem sein Fahrzeug, da hier der Verdacht einer technischen Manipulation besteht. Die Polizei leitete gegen den Gelsenkirchener ein Strafverfahren ein.

