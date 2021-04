Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beifahrerin öffnet an Ampel Autotür und bringt Fahrradfahrer zu Fall: 51-Jähriger wird verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel ein Verkehrsunfall, bei dem offenbar das unachtsame Aussteigen einer Beifahrerin einen Fahrradfahrer zu Fall brachte. Der 51-Jährige aus Kassel stieß mit seinem Mountainbike mit der sich öffnenden Tür des Wagens zusammen, kam zu Fall und stürzte zudem noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei wurde er nach ersten Erkenntnissen eher leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7:45 Uhr. Eine junge Autofahrerin war mit ihrem VW Golf auf der Wilhelmshöher Allee in Richtung Innenstadt auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und musste in Höhe des Kirchwegs an der roten Fußgängerampel anhalten. Dort stieg die 20-jährige Beifahrerin aus Calden aus dem Auto aus und öffnete die Tür, anscheinend ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zu dieser Zeit kam von hinten der 51 Jahre alte Fahrradfahrer, der rechts an dem wartenden Auto vorbeifahren wollte. Beim Zusammenstoß mit der Autotür stürzte der Mann mit seinem Mountainbike gegen den linken vorderen Kotflügel des am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo und wurde verletzt. An dem Polo war ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro sowie an der Tür des VW Golfs ein geringer Schaden entstanden. Die 20-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell