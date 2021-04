Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Embleme von Chrysler und Skoda: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Auf ungewöhnliche Beute haben es Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Harleshausen abgesehen: An einem Chrysler und zwei Skoda hebelten sie die Hersteller-Embleme von den Fahrzeugen und entwendeten diese. An den drei Pkw entstanden durch das Vorgehen der Täter auch geringer Sachschaden. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren die drei Pkw in der Nacht nahe der Obervellmarer Straße abgestellt. Während die Täter im Geilebachweg an dem schwarzen Chrysler PT Cruiser das Emblem an der Motorhaube stahlen, waren in der Firnskuppenstraße die Embleme eines schwarzen Skoda Roomster und eines grauen Skoda Fabia betroffen. Wann genau die Diebe in der Nacht agierten, ist bislang ungeklärt.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell