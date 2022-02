Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Altöl in der Feldmark verschüttet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in der Feldmark Altöl ausgeschüttet. Am Dienstagmorgen, 15. Februar 2022, gegen 7.30 Uhr, fiel städtischen Reinigungskräften ein Öltank auf einem Grünabschnitt eines Parkplatzes an der Parkanlage "Nienhausenbusch" auf. Der Tank, der ein Fassungsvermögen von rund 1.000 Litern hat, war umgekippt und es lief Öl aus. Die Reinigungskräfte stellten das Behältnis wieder auf und alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Ein 36-jähriger polnischer LKW-Fahrer hatte zuvor die Nacht auf dem Parkplatz verbracht und gegen 2 Uhr einen weißen Mercedes-Sprinter beobachtet, der an der betroffenen Stelle geparkt hatte und aus dem zwei Männer ausgestiegen waren. Sie hatten beide lange, dunkle Bärte und waren zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß. Die Polizei bittet die beiden Männer, sich zu melden. Ebenso werden Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7212 beim Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

