Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211202 - 1443 Frankfurt-Innenstadt: Mann mit Softairwaffe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag kam es auf der Zeil zu einem Polizeieinsatz, bei dem Beamte einen 54 Jahre alten Mann festnahmen, der eine Softairwaffe mit sich führte.

Der 54-Jährige fiel zunächst einem Zeugen im Bereich eines Schnellrestaurants auf, als dieser offensichtlich mit einer Waffe hantierte. Nach Verständigung der Polizei begaben sich umgehend mehrere Kräfte in die Fahndung nach dem Mann und konnten diesen noch in der Nähe des Restaurants feststellen und widerstandslos festnehmen. In seinem Hosenbund steckte eine Waffe, welche die Beamten sicherstellten. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Softairwaffe handelt. Eine Streife verbrachte den 54-jährigen Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und stark alkoholisiert war, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier. Sein Verstoß gegen das Waffengesetz hat nun eine entsprechende Anzeige zur Folge.

