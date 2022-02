Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Tankstelle in Gelsenkirchen Schalke, Festnahme des Täters

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 22.02.2022, gegen 21:30 Uhr, betrat eine 18-jährige männliche Person, ohne festen Wohnsitz in Gelsenkirchen, den Verkaufsraum einer Tankstelle in Gelsenkirchen Schalke. Er zeigte ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte kam den mehrfach wiederholten Anweisungen jedoch nicht nach. Gestört durch einen weiteren Kunden der den Verkaufsraum betrat, verließ der Täter zunächst die Örtlichkeit, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder. Durch die Kassiererin wurden nun aus der Werkstatt zwei Angestellte zur Verstärkung gerufen. Nach vehementer Aufforderung, und unter Vorhalt eines Metallzylinders, durch die hinzugerufenen Angestellten legte der Täter das Messer ab und konnte bis zum Eintreffen der Polizei überwältigt und festgehalten werden.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der Täter dem Örtlichen Polizeigewahrsam zugeführt, das Videomaterial sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell