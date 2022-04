Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bahnhofstraße (19.04.2022)

Stockach (ots)

Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Bahnhofstraße passiert ist. Eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Honda Jazz bog vom Parkplatz eines Einkaufcenters auf die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Viano eines 48-jährigen Mannes, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Verletzte gab es nicht. Den Schaden am Honda schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell