Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Süßigkeiten-Diebe gesucht!

Bergen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit von Freitag, 26.11.21, 21 Uhr, bis Sonntag, 28.11.21, 19:50 Uhr, in die Jugendfreizeitstätte in der Ringstraße in Bergen im Landkreis Celle eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hat mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und so das Fenster geöffnet. Aus dem Inneren der Jugendfreizeitstätte entwendete die Täterschaft mehrere Boxen Süßigkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Polizei Bergen bittet um Zeugenhinweise, die jederzeit unter 05051-471660 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell