Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrüger machen Beute/Warnung vor falschen WhatsApp-Kontakten

Gelsenkirchen (ots)

"Hallo Papa, ich habe eine neue Handynummer". So begann am vergangenen Donnerstag, 19. Mai 2022, eine Folge von Textnachrichten über WhatsApp, die ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener mit einem Betrüger hatte. Der vermeintliche Sohn gab an, Probleme mit seiner Bank zu haben und bat den Mann, für ihn zwei Rechnungen zu bezahlen. Das tat der Mann, da er glaubte, wirklich seinem Sohn zu helfen. Erst am Freitag, 20. Mai 2022, viel dem Mann der Betrug auf, als er seinen Sohn sprach und der ihm sagte, gar nicht mit ihm über WhatsApp in Kontakt gewesen zu sein. Bereits am vergangenen Mittwoch, 18. Mai 2022, erstattete eine 66 Jahre alte Frau aus Opladen Anzeige auf der Polizeiwache in Buer, die auf die gleiche Masche hereingefallen war. Auch in diesem Fall meldete sich eine unbekannte Nummer über WhatsApp, die sich als "Sohn" ausgab und mitteilte, dass sein Handy kaputt sei, er deshalb eine neue Telefonnummer habe und Geld brauche, da es Probleme mit der Bank gebe. Auch hier wollte die Frau helfen und überwies einen vierstelligen Betrag auf ein unbekanntes Konto. Die Polizei ermittelt wegen Betrugsverdacht und warnt: Fallen Sie nicht auf Söhne oder Töchter mit neuen Handynummern herein. Bevor Sie Geld überweisen, rufen Sie die Bittsteller an und vergewissern Sie sich, ob es sich um echte Nachrichten oder schlicht um Lügengeschichten handelt.

