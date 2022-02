Polizei Dortmund

POL-DO: Beifahrerin eines Opel-Corsa bei Unfall in Dortmund schwer verletzt

Eine bei einem Verkehrsunfall auf der Herderstraße/Ecke Goethestraße in Dortmund schwer verletzte 26-jährige Beifahrerin eines Opel-Corsa transportierte der Rettungsdienst am Donnerstag (10.2.2022) zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Corsa stieß zuvor gegen 19.15 Uhr auf der Kreuzung mit einem Mercedes zusammen und prallte anschließend gegen einen Baum.

Nach ersten Ermittlungen am Unfallort missachtete der 27-jährige Corsa-Fahrer bei eingeschränkter Sicht in die Kreuzung die Vorfahrt des 72-jährigen Mercedes-Fahrers. Ein Ersthelfer betreute die schwer verletzte Beifahrerin, bevor die Feuerwehr sie aus dem Corsa befreite. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Bei den weiteren Unfallermittlungen der Polizei wird auch die Geschwindigkeit des Corsa-Fahrers eine Rolle spielen.

Die Kreuzung war für 45 Minuten gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5500 Euro.

