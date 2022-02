Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in der Steinstraße in Lünen - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10. Februar) wurde in der Steinstraße in Lünen eine Brandstiftung verübt. Die Fassade eines Mehrfamilienhauses, zwei Fahrzeuge sowie ein Stromkasten wurde dabei zum Teil erheblich beschädigt.

Ein 43-jähriger Anwohner der Steinstraße wurde von lauten Hilfeschreien um ca. 3.00 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Er entdeckte daraufhin eine brennende Papiertonne vor einem Mehrfamilienhaus. Personen konnte er jedoch nicht sehen.

Noch ehe die Polizei und Feuerwehr vor Ort eingetroffen waren, löschte der beherzte Anwohner den Brand mit seinem Gartenschlauch. Beschädigt wurden dennoch die Fassade des Mehrfamilienhauses, zwei geparkte Autos, ein Stromkasten und die betreffende Papiertonne.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und vor allem denjenigen, der um Hilfe schrie. Können Sie Angaben zum Sachverhalt machen? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kriminaldauerdienst unter: 02311327441.

