Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger verletzt Zeugen mit Messer: Schnelle Festnahme durch die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0166

Innerhalb weniger Minuten nahm die Polizei am Mittwoch (9.2.2022) in Dortmund einen Tatverdächtigen fest, der auf einem Parkplatz an der Bornstraße mit einem Messer einen Zeugen verletzt haben soll.

Der Zeuge (32) und ein Arbeitskollege (35) beobachteten gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz den Streit zwischen zwei 18 und 19 Jahre alten Männern und einer Frau (18), die dabei gestoßen wurde. Die beiden Zeugen wollten der Frau helfen.

Zu der dann folgenden Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Zeuge mit einem Messer verletzt wurde, gibt es widersprüchliche Aussagen. Dazu laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zur Tatzeit hielten sich zufällig zwei Notfallsanitäter auf dem Parkplatz auf. Sie versorgten den nicht lebensgefährlich verletzten 32-Jährigen, der zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dank guter Personenbeschreibungen weiterer Zeugen konnte ein Streifenteam der Polizei den geflüchteten Tatverdächtigen und den 19-Jährigen nach 500 Metern auf der Bornstraße festnehmen und dabei auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.

Da keine Haftgründe vorlagen, konnten der Tatverdächtige aus Wuppertal und der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligte Dortmunder nach erkennungsdienstlicher Behandlung die Polizeiwache wieder verlassen.

