Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Trier (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 27.09.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 28.09.2021, 11:40 Uhr, kam es in der Hermeskeiler Straße in Züsch zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Durch bisher unbekannte Täter wurde eine Kellertür im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufgehebelt. Die Täter flüchteten jedoch ohne Diebesgut unerkannt.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Trier, Tel.: 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.

