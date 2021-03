Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Betrüger geht leer aus

Nicht reinlegen ließ sich ein Bürger am Dienstag in Oberkirchberg.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit klingelte bei einem Bewohner mehrmals das Telefon. Der Anrufer gab sich als Microsoftmitarbeiter aus. Er täuschte vor, dass es Probleme mit dem Computer geben würde. Aus diesem Grund wollte er auf den Computer des Angerufenen zugreifen. Der 69-Jährige erkannte die verbreitete Betrugsmasche und legte auf. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Meistens melden sich angebliche Mitarbeiter von Softwareunternehmen. Mit der Installation eines Programms erhalten die Täter Zugriff auf den Computer. So können sie Daten ausspähen oder schädliche Programme installieren. Teilweise werden auch Zahlungen für vermeintliche Leistungen gefordert.

Tipps der Polizei bei Telefonbetrügern:

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: Keine Adressen, Telefonnummern, Kontodaten oder Ähnliches - Beenden Sie das Gespräch, indem Sie einfach auflegen und wenden Sie sich an die Polizei - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++ 0407313

Joachim Fakler/ Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell