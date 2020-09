Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick: Ehrlicher Finder, glücklicher Verlierer

Bocholt (ots)

Es gibt sie noch: ehrliche Finder. Nahezu 1.000 Euro lagen buchstäblich auf der Straße. Vor einer Bank in Suderwick fand am Montag ein 46-jähriger Bocholter eine Brieftasche mit Bargeld und meldete sich bei der Polizei. Die Freude bei dem Eigentümer war riesig, als er von den Fund hörte. Er nahm direkt telefonisch Kontakt mit dem Bocholter auf und bedankte sich. Es blieb aber nicht nur bei den Worten. Deutlich mehr als der gesetzlich geregelte Finderlohn von 37,50 Euro war dem Suderwicker diese Ehrlichkeit wert. Der 46-Jährige hatte seinen Fund in der Polizeiwache Dinxperlo-Suderwick abgegeben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell