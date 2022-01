Feuerwehr Essen

FW-E: Silvesterbilanz 2021/2022 - Feuerwehr Essen erlebt relativ entspannten Jahreswechsel

Essen, Stadtgebiet 01.01.2022, 08:00 Uhr

Der Jahreswechsel 2021/2022 verlief relativ ruhig. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte in der Zeit vom 31.12.2021, 18:00 Uhr bis 01.01.2022, 08:00 Uhr zu 189 Einsätzen alarmiert. In Summe ein Plus von 43 Einsätzen im Vergleich zum Vorjahr im selben Zeitraum. Dabei handelte es sich um 39 Brand- oder technische Hilfeleistungseinsätze sowie 150 Rettungsdiensteinsätze. Bei 24 Einsätzen musste zusätzlich ein Notarztwagen mitalarmiert werden. 20-mal lautete die Alarmierung Containerbrand, hierunter fallen Mülleimer, Papierkörbe oder Altpapiercontainer. Um 0:19 Uhr hörten Anwohner auf der Virchowstraße, in Essen-Holsterhausen, das Piepen von Rauchwarnmeldern in einer Erdgeschosswohnung. Beim Eintreffen erkannten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus der Wohnung. Umgehend wurde eine Menschenrettung mit mehreren Trupps eingeleitet. Der Bewohner der Brandwohnung konnte durch die Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Auch ein Mieter aus dem dritten Obergeschoss konnte von den Einsatzkräften unverletzt aus dem Gebäude geführt werden. Der Brand in der Küche der Wohnung war schnell mit einem handgeführten Strahlrohr abgelöscht. In Essen-Stoppenberg entzündete sich um 0:25 Uhr eine Koniferenhecke auf einer Länge von 10 Metern, die mit zwei Strahlrohren abgelöscht wurde. Wie in den Jahren zuvor unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren die Kollegen der Berufsfeuerwehr. Im Rettungsdienst wurden in der Silvesternacht durch Feuerwehr und Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH und MHD) zusätzliche Rettungswagen in Dienst genommen, um den Regelrettungsdienst zu entlasten. Zusammenfassend verlief der Jahreswechsel aus Sicht der Feuerwehr wie im Vorjahr ruhig, auch wenn die Einsatzzahlen leicht gestiegen sind. (CR)

