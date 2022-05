Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter zerkratzt ein Dutzend Autos/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Mittwoch, 18. Mai 2022, auf Donnerstag, 19. Mai 2022, mindestens ein Dutzend Autos auf der Gottfriedstraße in Rotthausen zerkratzt. Einer der Geschädigten rief am 19. Mai 2022 um 6.09 Uhr die Polizei, weil er Schäden an seinem Fahrzeug bemerkte. Bei der Anzeigenaufnahme meldeten sich weitere Geschädigte bei den Beamten. Auch auf der Wache gaben Geschädigte später an, Opfer einer mutwilligen Sachbeschädigung geworden zu sein. Das Video einer Überwachungskamera zeigt um 1.36 Uhr einen Mann in kurzer Hose, wie er sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen macht. Eine Geschädigte gab an, dass ein ihr unbekannter Nachbar in der Nacht einen Unbekannten mit schulterlangen Haaren auf der Straße ansprach, der ihm verdächtig vorkam. Die Polizei bittet diesen unbekannten Nachbarn, sich zu melden und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Leitstelle unter 0209 365 8240.

