POL-GE: Handtaschendiebin von Zeugen gestoppt

Eine minderjährige Handtaschendiebin konnte am Mittwoch, 18. Mai 2022, in Bulmke-Hüllen an ihrer Flucht gehindert und der Polizei übergeben werden. Gegen 15.30 Uhr war eine 22-jährige Gelsenkirchenerin in einem Discounter an der Wanner Straße einkaufen. Als sie sich kurzzeitig von ihrem Einkaufswagen entfernt hatte, sah sie, wie ihr eine fremde Frau die Handtasche aus dem Einkaufswagen nahm und damit in Richtung Kasse flüchtete. Auf ihrem Fluchtweg schubste die Diebin eine weitere Frau zu Boden, konnte dann aber an der Kasse von einer 29-jährigen Zeugin sowie einem Mitarbeiter gestoppt werden. Die alarmierten Polizisten fanden bei der Jugendlichen zudem noch weiteres mutmaßliches Diebesgut. Da sich die 14-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde sie mit zur Wache genommen. Dort wurde sie nach Überreichung der Personaldokumente durch ihren Vater an diesen übergeben.

