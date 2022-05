Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Buer - Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 18. Mai 2022, eine Gruppe in Buer aufgegriffen, die zuvor Autos aufgebrochen haben soll. Gegen 0.55 Uhr hatte eine Zeugin die Beamten alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie mehrere Männer auf der Ophofstraße an einem Fahrzeug herum hantiert und mit Taschenlampen geleuchtet hat. Zudem gab sie an, zweimal einen lauten Knall gehört zu haben. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte suchten diese die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen ab. Dabei bemerkten sie zwei offen stehende und offenbar durchsuchte Autos auf der Ophofstraße. Außerdem fanden die Polizisten ein augenscheinlich entwendetes Fahrrad auf der Straße. Bei umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte schließlich eine Gruppe von fünf männlichen Personen auf der Romanusstraße angetroffen werden, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. In einem Gebüsch neben der Gruppe fanden die Beamten zudem ein Messer. Zwei 20-Jährige ohne festen Wohnsitz wurden vorläufig festgenommen, ein 21 Jahre alter sowie ein 35 Jahre alter Gelsenkirchener wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und ein 15-jähriger Gelsenkirchener wurde ebenfalls mit zur Wache genommen, wo er später seinen Eltern übergeben werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell