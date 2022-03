POL-GE: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Gleich dreimal haben am vergangenen Wochenende Container in Horst gebrannt. Am Samstag, 19. März 2022, meldete ein Zeuge gegen 0.55 Uhr einen brennenden, mit Altpapier gefüllten, Bauschuttcontainer auf der Reichenberger Straße. In der darauffolgenden Nacht brannte gegen 2.05 Uhr ein Altkleidercontainer in der Straße "Auf der Rennbahn", in ...

mehr