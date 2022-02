Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchte Steuerhinterzieherin

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag (01.02.2022) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf eine 35-jährige Deutsche, welche sich bei den Beamten zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach der Frau gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte gegen die in Ägypten lebende Verurteilte im April 2021 einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen konnte von der Frau jedoch abgewendet werden, indem diese die Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte sie ihre Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell