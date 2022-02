Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst im Herbst wieder auf freiem Fuß - Bundespolizisten vollstrecken zwei Haftbefehle gegen 29-Jährigen

Dortmund - Castrop-Rauxel (ots)

Weil ein junger Mann im Dortmunder Hauptbahnhof am gestrigen Tage (1. Februar) seine Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug, kontrollierten ihn Bundespolizisten. Die Beamten fanden nicht nur Drogen, sondern ermittelten, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wird.

Gegen 14:30 Uhr hielten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund einen 29-Jährigen an. Der in Castrop-Rauxel geborene Mann trug seine Maske nicht im Gesicht. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gleich zwei Staatsanwaltschaften nach dem Mann suchten.

Die Staatsanwaltschaft Stade suchte nach dem Mann, weil das Amtsgericht Cuxhaven ihn wegen Körperverletzung zu 50 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt hatte. 28 Tage hatte der Mann noch zu verbüßen. Eine Geldstrafe in Höhe von 280 Euro, die die Haft abgewendet hätte, konnte der Verurteilte nicht zahlen, weshalb ihn die Bundespolizisten verhafteten.

Die Einsatzkräfte recherchierten auch einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund. Das Amtsgericht in Dortmund hatte den Mann wegen Betrug zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt. Zudem sollte ein Betrag in Höhe von fast 3000 Euro eingezogen werden. Der 29-Jährige konnte auch diesem Betrag nicht zahlen, weshalb ihn 120 Tage Aufenthalt in der JVA erwarten.

Während der Festnahme durchsuchten die Polizisten den Mann und fanden bei ihm mehrere Gramm Marihuana auf. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die Coronaschutzverordnung ein. Anschließend brachten Einsatzkräfte ihn für fast 7 Monate in eine JVA.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell