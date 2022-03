Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Teenager geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu drei flüchtigen Jugendlichen machen können. Die drei bislang Unbekannten haben am Montag, 21. März 2022, am Heinrich-König-Platz einen 15-jährigen Gelsenkirchener geschlagen und sind anschließend in Begleitung eines vierten Jugendlichen geflüchtet. Der 15-Jährige ging zusammen mit einem 16-jährigen Bekannten die Treppe zur U-Bahn-Haltestelle am Heinrich-König-Platz hinunter, als er das Quartett auf dem Podest des Treppenabganges hinter sich bemerkte. Während einer der Jugendlichen auf dem Podest stehenblieb, folgten die übrigen drei dem 15-Jährigen in Richtung U-Bahn und forderten ihn auf, kurz stehenzubleiben. Dann schlugen und traten sie unvermittelt auf den Teenager ein und verletzten ihn leicht. Anschließend flüchte das Trio die Treppe hoch und zusammen mit dem dort Wartenden weiter in unbekannte Richtung. Einer der Schläger ist circa 1,60 Meter groß und circa 16 Jahre alt. Er trug eine dunkelblaue Mütze und einen dunklen Kapuzenpullover. Seine Komplizen sind circa 15 bis 17 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell