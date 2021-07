Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: 80-Jähriger aus Bonn-Castell im Krankenhaus verstorben

Bad Honnef (ots)

Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit Samstag (26.06.2021) gesucht hat, ist tot (siehe dazu unsere Meldung vom 29.06.2021, 15:57 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4955550).

Er wurde am Donnerstagnachmittag (01.07.2021) von einem Passanten stark unterkühlt in der Nähe des Rhöndorfer Waldfriedhofs aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 80-Jährige wenig später in einem Krankenhaus. Bislang ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

