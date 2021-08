Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Erstinformation: Sattelzug stürzt von Kinzigtalbrücke - BAB 66

Bad Soden-Salmünster

Offenbach (ots)

(lei) Ein Sattelzug hat gegen 11.10 Uhr auf der Autobahn 66 zwischen Bad Soden-Salmünster und Steinau an der Straße auf der Kinzigtalbrücke die Leitplanke durchbrochen und ist in die Tiefe gestürzt.Nach ersten Informationen kam das Führerhaus der Zugmaschine dabei wohl in der Kinzig zum Liegen. Offenbar war der Sattelzug mit leeren Paletten beladen.

Inwieweit Personen zu Schaden gekommen sind ist bislang nicht bekannt. Auch der genaue Unfallhergang sowie die -ursache sind noch unklar.

An der Unfallstelle sind derzeit zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Fulda ist derzeit voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Offenbach, 03.08.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

