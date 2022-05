Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber flüchtig - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Räuber, der am Samstagmorgen, 28. Mai 2022, in der Feldmark Geld von einem Bäckerei-Mitarbeiter gefordert hat. Der Unbekannte näherte sich gegen 6.15 Uhr dem 57-jährigen Angestellten im Hinterhof der Backstube an der Feldmarkstraße und forderte von ihm Bargeld. Als der 57-Jährige dies ablehnte, versuchte der Täter seiner Forderung mit einem Messer Nachdruck zu verleihen. Nachdem auch diese Geldforderung erfolglos blieb, flüchtete der Räuber ohne Beute zu Fuß über die Küppersbuschstraße in Richtung Wilhelminenstraße.

Der Gesuchte ist höchstens 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trug einen Bart. Er war mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jogginghose, weißen Turnschuhen, einer schwarzen Kappe und einer medizinischen Maske bekleidet. Hinweise zu dem Täter bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell