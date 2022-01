Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 07.01.22, gegen 09:30 Uhr, wurde der Fahrer eines Renault in der Vörstetter Straße in Denzlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein an der Kontrollörtlichkeit durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC.

Bei dem 23-jährigen Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

