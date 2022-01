Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.01.2022 gegen 15:35 Uhr, kam es auf der B314 in Stühlingen, an der Einmündung zur Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger in einem Audi fuhr hier auf der B314 in Richtung Wutöschingen. Aus der Hauptstraße kommend bog ein schwarzer Mercedes nach links auf die B314 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Um eine Kollision zu verhindern musste dieser ausweichen und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Dabei wurden sein Auto und ein Leitpfosten in Höhe von geschätzten 600 Euro beschädigt. Der schwarze Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Zollamt fort.

Der Polizeiposten Wutöschingen ermittelt und bittet um Hinweise zum schwarzen Mercedes. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich zu melden(07746 9285-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell