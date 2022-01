Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: mit mehr als zwei Promille über Verkehrsinsel gefahren

Freiburg (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei am Donnerstag, 06.01.2022, kurz vor 22.30 Uhr, mit, dass gerade beim Kreisverkehr in der Hauptstraße ein dunkler Pkw über eine Verkehrsinsel gefahren sei. Dort habe er ein Verkehrszeichen überfahren und sei einfach in Richtung Binzen / Haltingen weitergefahren. Kurze Zeit später konnte die Polizei unweit der Unfallstelle den Fahrer schlafend in seinem Fahrzeug feststellen. Er stand mit seinem Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes. Ursache des Unfalles dürfte wohl die Alkoholisierung des 51-jährigen Fahrers gewesen sein. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 2,2 Promille. Im Krankenhaus erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

