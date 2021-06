Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall infolge von Alkoholgenuss

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein 21-jähriger Hückelhovener befuhr am frühen Dienstagmorgen (1. Juni), gegen 1 Uhr, in Brachelen die Straße "Alter Steinweg" in Fahrtrichtung Würm. Im Einmündungsbereich Alter Steinweg/Ritterstraße kollidierte er mit einem auf der Gegenfahrbahn geparkten PKW, welcher auf Grund des Aufpralls gegen einen dahinter abgestellten Wagen geschoben wurde. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Da in der Atemluft des jungen Mannes Alkoholgeruch feststellbar war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sein Beifahrer, ein 18-jähriger Geilenkirchener, wurde durch den Unfall schwer verletzt und dem Krankenhaus Linnich zugeführt.

