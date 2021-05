Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Gartenlaube

Hückelhoven-Millich (ots)

Am 29. Mai (Samstag), gegen 18.20 Uhr, brannte eine Gartenlaube an der Straße Am Hahnenwinkel vollständig herunter. Durch die Hitze und das Feuer wurden die angrenzenden Garagen ebenfalls beschädigt. Wie das Feuer entstand, wird nun ermittelt.

