Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Unterkunft für Erntehelfer

Erkelenz-Lövenich (ots)

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Erntehelfer an der Hauptstraße, am Sonntag (30. Mai), gegen 12 Uhr, konnte der Besitzer des Betriebes verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Er bemerkte den Brand und löschte ihn mit eigenen Mitteln. Die Feuerwehr Lüftete das Gebäude und führte Nachlöscharbeiten durch. Ob der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, ermittelt jetzt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

