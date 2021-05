Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch Geschäftshaus

Übach-Palenberg (ots)

Am Sonntag, 30. Mai, gegen 18.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte die Fensterscheibe eines Gebäudes an der Barbarastraße eingeschlagen und sich so Zugang verschafft hatten. Sie öffneten diverse Schubladen und Schränke im Inneren. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell