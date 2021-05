Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Transporter

Geilenkirchen-Süggerath (ots)

An der Jan-von-Werth-Straße drangen in der Zeit vom 29. Mai (Samstag), 18 Uhr bis zum 30. Mai (Sonntag), 13 Uhr, unbekannte Personen in einen Transporter ein und entwendeten aus dem Laderaum verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge der Marke Bosch.

