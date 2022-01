Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: versuchter Diebstahl aus Pkw - Täter in die Flucht geschlagen

Freiburg (ots)

Freitagnacht, 07.01.2022, gegen 01.00 Uhr, machte sich in Egringen, in der Kanderner Straße, ein unbekannter Mann an einem unverschlossenen Pkw zu schaffen. Ein Zeuge bemerkte den Unbekannten und dieser ergriff fußläufig die Flucht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Aus dem geparkten Pkw wurde nichts gestohlen.

