POL-FR: Rheinfelden: Parkscheinautomat durch Brandlegung beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag, 04.01.2021, vermutlich gegen 21.45 Uhr, zurückgelassene Parkscheine, welche im Ausgabefach eines Parkscheinautomaten lagen, angezündet. Der Automat, welcher in einer Tiefgarage in der Hebelstraße steht, war dadurch nicht mehr funktionsbereit und wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

