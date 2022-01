Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.01.2022 gegen 12:35 Uhr, geriet eine 21-jährige Frau mit ihrem VW auf der L170 / Höhe Rothaus auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Skoda einer entgegenkommenden jungen Frau zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell