Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 07.01.2022 gegen 07:45 Uhr, kam es in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Radfahrerinnen. Offensichtlich nutzte eine 45-jährige Frau nicht den für ihre Fahrtrichtung vorgeschriebenen Radweg und prallte dabei frontal mit einer ihr entgegenkommenden, ordnungsgemäß fahrenden, 39-jährigen Frau auf ihrem Rad zusammen. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Frauen trugen einen Helm, ihre Fahrräder waren beleuchtet.

Zu allem Übel musste der Freund der Verletzten mit der Polizei zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Er hatte es wohl nur gut gemeint und war mit seinem Auto selbstständig zur Unfallstelle gefahren. Dabei wurden die Polizeibeamten auf die Alkoholisierung des 49-Jährigen aufmerksam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell