POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Gleich mehrfach haben Betrüger am vergangenen Freitag, 27. Mai 2022, versucht, Gelsenkirchener am Telefon um ihr Geld zu bringen. Nahezu alle Versuche scheiterten, in einem Fall gelang es den Tätern jedoch, einen 86-Jährigen zu betrügen. Gegen 14.30 Uhr wurde der Gelsenkirchener bei sich zuhause in Schalke angerufen. Unter dem Vorwand, dass ...

