Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Homberg (ots)

Frielendorf

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 01.03.2022, 20:51 Uhr Gestern am späten Abend versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Ziegenhainer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten jedoch nicht in den Markt. Die Täter hatten versucht die Eingangsschiebetür aufzuhebeln, diese jedoch nur einige Zentimeter bewegen können. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört, woraufhin sie flüchteten. Ein Zeuge hatte die manipulierte Eingangstür bemerkt und die Polizei verständigt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell