Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Schönbrunn (ots)

Am 19.02.2022 um 18:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Engstelle der Neustädter Straße in Schönbrunn. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Beteiligt waren ein Linienbus und ein roter Pkw. Der rote Pkw entfernte sich in der weiteren Folge von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildburghausen unter 03685/7780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell