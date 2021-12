Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken in den Straßengraben

Floh-Seligenthal (ots)

Am 17.12.2021 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 46jähriger Mann mit seinem Pkw die L1028 aus Tambach-Dietharz kommend in Richtung Floh-Seligenthal. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im Anschluss kam der Pkw im Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort beim Fahrer des Pkw Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Nach Beräumung der Unfallstelle wurde der Fahrer zur Blutentnahme ins Klinikum Schmalkalden verbracht. Gegen ihn wird Strafanzeige erstattet. Außerdem wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

