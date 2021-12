Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schüsse in die Luft - Zeuge gesucht

Meiningen (ots)

Am Abend des 17.12.2021 gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine männliche Person mehrere Schüsse mit einer Waffe von seinem Balkon in der Heimstraße abgegeben habe. Durch die eingesetzten Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen konnte der Schütze ausfindig gemacht werden. In der Wohnung des Schützen wurde die verwendete Schreckschusswaffe sowie weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden sichergestellt. Nach Angaben des Zeugen wurde durch die Abgabe der Schüsse eine unbekannte männliche Person so erschreckt, dass diese in Richtung Leipziger Straße davon rannte. Die Polizei bittet diese Person sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

