Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletztes Reh ohne Meldung zurückgelassen

Rohr (ots)

In den Morgenstunden des 17.12.2021 befuhr ein Pkw-Fahrer die L1140 aus Rohr kommend in Richtung Meiningen. In einer Kurve kollidiert der Fahrer frontal mit einem Reh. Ohne Anzuhalten bzw. die Meldung des verletzten Tieres an die zuständige Behörde setzt der Fahrer die Fahrt fort. Durch eine aufmerksame Pkw-Fahrerin wird das verletzte Tier der Polizei gemeldet, so dass alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden können. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Thüringer Jagdgesetz gefertigt. Hinweis: Auch wenn durch die Unfallbeteiligten keine Unfallaufnahme durch die Polizei gewünscht wird, so ist man doch verpflichtet, ein verletztes Tier dem Jagdpächter, der Polizei oder der Rettungsleitstelle zu melden.

