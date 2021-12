Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonne beschädigt

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.12.2021 wurde in Schmalkalden, Wolfsberg durch Unbekannte eine dort abgestellte, geleerte Mülltonne beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

