Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fundsache Fahrrad

Oberhof, Bahnhof (ots)

Durch aufmerksame Bürger wurde am Samstagnachmittag im Bereich des alten Oberhofer Bahnhofes ein lilafarbenes Herrenfahrrad gefunden, welches offensichtlich herrenlos ist. Der Verlierer kann das Fahrrad, welches derzeit im Inspektionsdienst Suhl in der Bahnhofstraße 2 in Suhl steht, abholen.

