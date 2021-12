Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung Schließzylinder

Suhl (ots)

Am Samstagmorgen staunte eine Mieterin in einem Wohnblock in der Auenstraße in Suhl nicht schlecht. Als sie ihren Müll wegbrachte und wieder in ihre Wohnung wollte, bemerkte sie, dass ihr Schloss durch Verklebungen nicht mehr funktionierte. Schlecht war nur, dass ihr Backofen an war und so informierte sie die Polizei. Die Mieterin hat nun wieder ein neues Schloss dank der Suhler Feuerwehr. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei aufgenommen. Die Suhler Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen genommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell