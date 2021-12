Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr parkte ein Anwohner seinen Pkw Opel auf seinem Anwohnerparkplatz in der Friedrich-König-Straße Höhe Hausnummer 22. Als er wieder an sein Fahrzeug zurück kam, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Es entstand dem Halter eine Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Suhler Polzei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher, welche unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen genommen werden.

