LPI-SHL: Falscher Seitenabstand

Suhl/Schleusingerneundorf (ots)

Am 17.12.2021 um 16:20 Uhr befuhr die 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die Neue Hauptstraße in Schleusingerneundorf in Richtung Hinternah.

Hier erkannte sie das rechts am Fahrbahnrand stehende Lieferfahrzeug und hatte die Absicht, daran vorbeizufahren. Hierbei schätzte sie den seitlichen Abstand falsch ein und es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 17 000,00 Euro.

Personen wurden nicht verletzt.

